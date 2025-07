Regionali | il flop del vertice di maggioranza la partita di Salvini e il nodo Zaia

Atteso da settimane, forse mesi, il vertice dei leader di maggioranza sulle Regionali si è risolto in un flop abbastanza imbarazzante per la coalizione di governo. Tanto che i protagonisti hanno cercato di minimizzare, optando, alcuni – come Matteo Salvini e gli esponenti di FdI – per la consegna del silenzio; mentre altri, come Antonio Tajani e Maurizio Lupi, sono arrivati a sostenere che non si sia parlato del dossier Regionali. Matteo Salvini (Imagoeconomica). Meloni irritata dalle voci di un ingresso di Zaia nella compagine di governo. Ma come è andato realmente il primo incontro tra Giorgia Meloni, i due vicepremier Tajani e Salvini, e il ‘moderato’ Lupi per decidere le candidature alle prossime tornate elettorali? Tutte le bocche sono cucite ed è difficile ricostruire quanto successo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

