Soncin | Bellissimo È un regalo per le bambine che seguono il calcio

Il ct dell'Italia femminile commenta così la storica qualificazione Un'Italia storica conquista le semifinali degli Europei femminili di calcio, un traguardo che mancava da ben 28 anni, dal lontano 1997. Nella serata di Ginevra, le Azzurre guidate con maestria dal CT Andrea Soncin

Europei di Calcio Femminile, Soncin: “Passare il turno e scrivere la storia. Siamo consapevoli delle nostre qualità ” - E’ tutto pronto allo Stadio Wankfort di Berna. L’Italia di Mister Soncin punta alla vittoria con le Furie Rosse della Spagna, per agguantare i quarti di finale agli Europei di Calcio Femminile.

Calcio femminile, Andrea Soncin: “Grandissima prestazione delle ragazze, approccio corretto” - Si è concluso con una vittoria rotonda il percorso della Nazionale italiana di calcio femminile nell’edizione 2025 della Nations League.

LIVE Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: vincere per evitare i playout. Soncin con il tridente offensivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le formazioni ufficiali: Galles: Clark; Green, Ladd, Evans, Woodham; Holland, James, Griffiths; Rowe, Cain, Jones.

Italia-Norvegia, Soncin: Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, daremo battaglia; Europei femminili di calcio, storica Italia: in semifinale dopo 28 anni; CALCIO FEMMINILE - Europei, Italia, Soncin: Ci godiamo il momento, bel messaggio per il movimento.

Calcio: Euro donne; Soncin "orogliosi, ora godiamoci il momento" - E' un bel messaggio per tutto il movimento, è il regalo che possiamo fare a chi vive con passione il calcio". Secondo msn.com

Andrea Soncin, il ct che ha cambiato l’Italia femminile portandola in semifinale all’Europeo - Il Cobra, come era chiamato da giocatore, ha compattato il gruppo dando solidità alla difesa e una impronta riconoscibile alla Nazionale. Come scrive repubblica.it