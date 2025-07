Iraqfiamme in centro commerciale | morti

9.00 Sono oltre 50 i morti in un incendio in un centro commerciale nella città irachena di Kut. Lo hanno riferito fonti mediche. "Contiamo più di 50 morti, oltre a molti corpi non identificati", ha detto un medico. Ma il bilancio potrebbe essere molto più drammatico. Continua la ricerca dei dispersi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore - Intorno alle 17, sarebbe scattato l'allarme per l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale della città svedese nei pressi della stazione ferroviaria.

Svezia, spari nel centro della cittadina universitaria Uppsala: tre morti - La persona sospettata di essere l'autore della sparatoria, avvenuta in un salone da parrucchiere, sarebbe fuggito a bordo di un monopattino elettrico

#Iraq Incendio devasta un centro commerciale, 5 giorni dopo l'apertura: circa 50 tra morti e feriti. È accaduto nell'Hyper Mall di Kut, circa 160 km a sud-est di Baghdad. Da accertare le cause del rogo Vai su X

