Garlasco il parere di Roberta Bruzzone sulle ultime analisi | Cosa ha fatto davvero Chiara

«Ci manca solo che prendano il Dna a tutti gli uomini di Garlasco: si sta cercando un fantasma. Con questi indizi non si va a processo». A parlare è Roberta Bruzzone, criminologa, esperta forense e volto noto della televisione, che ha espresso la sua posizione sull’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a La Stampa alla giornalista Maria Fiore, poco prima di partecipare alla serata “Le favole da incubo”, evento organizzato all’interno della rassegna “Vigevano in castello”, dedicato al racconto di dieci casi emblematici di femminicidio. Tra questi, anche quello che ha scosso l’Italia intera il 13 agosto 2007, quando la giovane Chiara venne trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it