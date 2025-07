Eccellenza Ai nastri di partenza un nuovo Montefano

"Mattia Frulla è un giocatore esperto che ben si sposa con il nostro progetto tecnico". È quanto dice Lorenzo Gigli, ds del Montefano. "Ci manca qualcosa in difesa – aggiunge – e siamo pronti a cogliere qualche opportunità del mercato". La società ha ufficializzato Frulla. "Si tratta di un giocatore che ha tanta D, abile sui calci piazzati e che si inserisce in un reparto cruciale della squadra dove già ci sono Lorenzo Bambozzi, Matteo Palmucci, Federico Camilloni e Samuele Cingolani". Un altro rinforzo di spessore è Bambozzi. "È un calciatore forte e di categoria, ha la giusta esperienza. In Eccellenza ha sempre fatto bene".

Lorenzo Bilò nuovo allenatore del Montefano: entusiasmo per la sfida in Eccellenza - "È stato un colpo di fulmine e ho firmato per il Montefano ". Lorenzo Bilò, lo scorso anno sulla panchina della Recanatese, è il nuovo tecnico della formazione viola nel campionato di Eccellenza.

Calcio Eccellenza: conferme e nuovi arrivi per Trodica, Montefano e Jesina - In Eccellenza il Trodica ripartirà con l’attaccante Riccardo Antolini che è stato confermato dopo la vittoria del campionato di Promozione, invece si dividono le strade con il centrocampista Elia Ciucci.

Eccellenza. Montefano al via con tante novità - Il Montefano è presto fatto nelle sue linee e l’allenatore Lorenzo Bilò potrà contare su una rosa con diverse novità .

