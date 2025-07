100 litri di birra | la commedia alcolica di Teemu Nikki al cinema da oggi

Da oggi nei cinema italiani con I Wonder Pictures la scatenata commedia finlandese firmata dal regista di culto, il romanziere Dennis Lehane al lavoro sulla versione americana. Il regista di culto finlandese Teemu Nikki all'opera con una nuova eccentrica pellicola che offre uno sguardo sulle miserie umane ridendoci su. Da oggi 17 luglio arriva nei cinema italiani, distribuito da I Wonder Pictures, 100 litri di birra, originale lungometraggio che ha debuttato nel concorso della Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre. Hit al box office finlandese, Teemu Nikki trae spunto dalla tradizione locale del sahti, una birra molto forte aromatizzata al ginepro prodotta in Finlandia la cui ricetta si tramanda da generazioni, per costruire una nuova galleria di personaggi stralunati immersi in situazioni grottesche ed esilaranti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 100 litri di birra: la commedia alcolica di Teemu Nikki al cinema da oggi

In questa notizia si parla di: cinema - teemu - nikki - litri

100 Litri di birra, al cinema dal 17 luglio il nuovo film di Teemu Nikki - 100 Litri di birra, al cinema dal 17 luglio il nuovo film di Teemu Nikki Il 17 luglio arriva nelle sale italiane, distribuito da I Wonder Pictures, 100 Litri di birra (titolo internazionale 100 Litres of Gold ), l’ultimo originale e divertente lungometraggio del regista finlandese Teemu Nikki, presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024 e al Festival International du Film de Fribourg 2025.

Il Cinema Monviso di Cuneo ospiterĂ , dal 17 al 21 luglio, la proiezione del film "100 litri di birra", un'opera del regista finlandese Teemu Nikki che esplora tematiche profonde attraverso la lente di una commedia drammatica. Vai su Facebook

Arriva al cinema il 17 luglio una meravigliosa dark comedy dedicata al rapporto tra i finlandesi con l'alcol Vai su X

100 litri di birra: la commedia alcolica di Teemu Nikki al cinema da oggi; Nei cinema cuneesi arrivano... 100 litri di birra; E se le commedie estive sapessero pure far piangere?.

100 litri di birra: la commedia alcolica di Teemu Nikki al cinema da oggi - Il regista di culto finlandese Teemu Nikki all'opera con una nuova eccentrica pellicola che offre uno sguardo sulle miserie umane ridendoci su. Scrive msn.com

100 litri di birra, recensione della nuova irresistibile commedia di Teemu Nikki - Con “100 litri di birra”, in uscita nei cinema italiani il 17 luglio grazie a I Wonder Pictures, il regista finlandese Teemu Nikki. Scrive tvserial.it