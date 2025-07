Harry Potter la HBO costruirà una scuola per far continuare gli studi ai bambini attori della serie

La produzione della serie televisiva "Harry Potter" della HBO, sta costruendo una scuola temporanea in modo che le decine di giovani attori della serie possano continuare gli studi durante le riprese. Per girare la nuova serie di HBO dedicata a Harry Potter, lo studio di Leavesden ospiterà una vera scuola per bambini-attori, attiva per i prossimi 8-10 anni. Le aule temporanee permetteranno agli interpreti, come Dominic McLaughlin e Arabella Stanton, di studiare tra una scena e l'altra. Un campus magico, in cui realtà e fiction cammineranno fianco a fianco. La Scuola di Hogwarts diventa reale con un campus per piccoli maghi-attori Tra pozioni, incantesimi e notti in sala prove, ci sarà anche spazio per la grammatica e la matematica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, la HBO costruirà una scuola per far continuare gli studi ai bambini attori della serie

È ufficiale: le riprese della nuova serie TV di #HarryPotter sono iniziate presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito, gli stessi in cui è stata girata l'indimenticabile saga cinematografica. A 14 anni dalla fine del film I Doni della Morte – Parte 2,

Harry Potter, Nick Frost nei panni di Hagrid in una foto dal set della serie tv - HBO Max ha pubblicato la prima immagine ufficiale del guardacaccia della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, che tornerà nel nuovo adattamento dei romanzi di J.