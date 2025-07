Parola d’ordine: motivazione. Un elemento fondamentale da unire all’immediata voglia di riscatto, per provare a tornare nel più breve tempo possibile in Serie A. In casa Monza almeno sulla carta, visto che poi sarà il campo a dare il solito verdetto inequivocabile, le idee sembrano chiare e la presentazione di ieri mattina all’U-Power Stadium del nuovo allenatore Paolo Bianco ha rinforzato le sensazioni emerse negli ultimi giorni. Il neo-tecnico biancorosso non ha usato troppi giri di parole: "Ringrazio il dottor Galliani, Bianchessi e tutta la proprietà precedente per avermi scelto e ringrazio anche la nuova società che ha deciso di confermarmi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, ritorno al futuro. "Riprendiamoci la Serie A». La legge di mister Bianco