Arezzo, 17 luglio 2025 – Continua il lavoro di rafforzamento per l'Aquila Montevarchi in vista della nuova stagione che vedrĂ la squadra di mister Marmorini ancora protagonista nel campionato di Serie D. Dopo le conferme avvenute stamani riguardanti le permanenze di Boncompagni, Tommasini, D'Alessandro e Galastri, la societĂ rossoblĂą ha comunicato attraverso i propri profili social l'acquisto del difensore centrale classe 2002 Leonardo Francalanci. Il 23enne centrale nato a Firenze, rappresenta il settimo innesto realizzato dal direttore sportivo Diego Giorni in questo mercato estivo. Per Francalanci si tratta di un ritorno all'ombra del "Gastone Brilli Peri" dopo l'ultima stagione giocata con la maglia del Figline sempre in Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aquila. Il ritorno di Francalanci