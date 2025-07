Immobili alla Patrimonio Pisa e museo del cinema a Tirrenia | Svelate le scelte ' segrete' dell' amministrazione

I consiglieri comunali de La CittĂ delle Persone, Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, rendono note alcune informazioni sul futuro di alcuni immobili pubblici del Comune di Pisa, risposte ottenute grazie al question time presentato circa i conferimenti fatti da Palazzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: immobili - pisa - patrimonio - museo

"Il Comune di Pisa non ha messo a disposizione immobili idonei, saltano due progetti per i senza dimora" - Nuovo aspro confronto fra la SocietĂ della Salute Zona Pisana e il Comune di Pisa. L'ente sociale, in una nota di oggi 16 maggio, denuncia l'interruzione di due progetti per le persone senza fissa dimora.

Immobili alla Patrimonio Pisa e museo del cinema a Tirrenia: Svelate le scelte 'segrete' dell'amministrazione; Pisa Sporting Club, nuova delibera per l’assegnazione dell'Arena Garibaldi; Il 22 e 23 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera: visitabili 35 luoghi in 10 province.

Nel Parco centinaia di immobili abbandonati "La tenuta è un patrimonio ... - Nel Parco centinaia di immobili abbandonati "La tenuta è un patrimonio da rigenerare" Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci presenta il censimento degli edifici inutilizzati. Lo riporta lanazione.it

Il Museo e Orto Botanico di Unipi è ora parte del Sistema museale nazionale - L'orto botanico pisano è il più antico del mondo per fondazione e ha raggiunto i 112 criteri di qualità necessari ... Come scrive msn.com