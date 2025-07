Seconda giornata di lavoro per l’Atalanta Juric atteso entro il fine settimana

NUOVA STAGIONE AL VIA. Mercoledì seconda giornata di allenamenti per l'Atalanta in preparazione della stagione 202526. Sempre assente il tecnico Ivan Juric che però entro il fine settimana è atteso a Zingonia.

