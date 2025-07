Brienza, grande balzo con 8’89’’ negli 80 piani, Persini si conferma leader nei 1000.

Ancora una volta il Campo Scuola di via Respighi di Pesaro è stato teatro di gare di atletica a carattere regionale. La locale societĂ Pesaro Athletic Field ha organizzato in collaborazione con la Fidal marche i campionati regionali di societĂ cadetti. Come sempre grande apprezzamento da parte di tecnici e dirigenti del bell’impianto e dell’organizzazione di Pesaro Athletic Field. Per i portacolori della societĂ pesarese spicca il notevole miglioramento del cadetto Gianluca Brienza negli 80 piani che con il tempo di 8’89’’ abbassa il suo record e corre per la prima volta sotto i 10’, questo risultato lo potrebbe portare ad ambire ad un posto nella staffetta che parteciperĂ ai campionati italiani di categoria in programma ad ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

