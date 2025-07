Raffaeli orfana di Claudia Proverà a brillare d’oro

Dopo la "separazione" dalla sua storica allenatrice Claudia Mancinelli, passata alla guida tecnica del CAT (Centro Addestrativo Territoriale), Sofia Raffaeli si prepara ad affrontare l’ultima e attesissima tappa della World Cup di Ginnastica Ritmica senza la sua coach al fianco. Un cambiamento importante per l’atleta della Ginnastica Fabriano che, oltre a Sofia, vedrà in gara una promettente giovane atleta: Anna Piergentili, classe 2009, è stata convocata per partecipare al Torneo Internazionale "Prize of Julieta Shishmanova", in programma a Burgas (Bulgaria) dal 17 al 19 luglio. Il torneo, dedicato alla memoria della madre di Kristina Ghiurova e nonna di Julieta Cantaluppi, è un evento carico di significato per la ginnastica ritmica internazionale e in particolare per la scuola bulgara, che ha influenzato profondamente anche la crescita del movimento fabrianese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

