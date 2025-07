Arrestato 21enne a Brescia | propaganda neonazista e perquisizioni in tutta Italia

Centinaia di contenuti razzisti, neonazisti e violenti condivisi online: scattano le indagini del Ros.

Propaganda razziale e istigazione a delinquere: arrestato 21enne bresciano; Brescia, 21enne arrestato per propaganda razziale e istigazione a delinquere; Negano la Shoah e organizzano azioni violente su musulmani e persone Lgbtqi+ su Telegram: arrestato 21enne.

Brescia, 21enne arrestato per propaganda razziale e istigazione a delinquere - Le indagini del Ros dei carabinieri si sono sviluppate partendo dai suoi profili TikTok e Telegram: identificati anche 29 membri di chat di estrema destra e neonaziste ... Segnala giornaledibrescia.it

Propaganda nazista e contenuti antisemiti, custodia cautelare per un 21enne bresciano - Il giovane era attivo all’interno degli aggregati denominati “White lives matter Italia", intriso di contenuti espressivi di idee inneggianti alla classificazione della popolazione umana in razze ... rainews.it scrive