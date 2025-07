Giorgio Piola scettico | Ho i miei dubbi che la Ferrari raggiunga la McLaren Il problema? Anche loro non lo capiscono…

Piccolo momento di pausa per il Mondiale di F1: tre settimane di stop dopo il GP di Gran Bretagna, prossimo appuntamento a Spa per il GP del Belgio il 27 luglio. Nel consueto appuntamento di OA Sport, la rubrica Motor News condotta da Beatrice Frangione, è intervenuto Giorgio Piola, noto giornalista esperto di motori. Le sue parole iniziando dalla McLaren: “Secondo me è all’apice, quasi vicina alla perfezione. Ma rischia di esserci ancora qualche margine di sviluppo. Una squadra che adesso non sbaglia un colpo quando introduce qualcosa, lo fa sempre in maniera positiva. A Silverstone c’è stato il completamento dell’avantreno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giorgio Piola scettico: “Ho i miei dubbi che la Ferrari raggiunga la McLaren. Il problema? Anche loro non lo capiscono…”

Giorgio Piola tra passato e futuro della F1 - ? Beatrice Frangione ospita nuovamente Giorgio Piola, una delle voci e menti più autorevoli della Formula 1! In questa nuova intervista: Si parte dall’analisi del GP d’Inghilterra? Scopriamo come lavora Giorgio Piola dietro le quinte dei weekend di gara Ricordi e curiosità storiche dal passato della F1 Un’occasione unica per ascoltare racconti esclusivi e dettagli tecnici da chi la Formula 1 la racconta da dentro… e da sempre.

