san martino in rio addio al giovane giostraio alex bracco

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 17 luglio 2025 - Il mondo dello spettacolo viaggiante è in lutto per la scomparsa di Alex Bracco, stroncato a 27 anni di etĂ da un malore improvviso ache lo ha colpito a Granarolo, nel Bolognese, mentre stava allestendo la sua attrazione al luna park per la fiera locale. Alex abitava a San Martino in Rio, in via Colombarola, dove è allestita la camera ardente e dove domani, venerdì, alle 13,30 partono i funerali per raggiungere il duomo di Carpi per la messa, per poi procedere con il corteo a piedi fino al cimitero carpigiano. Lascia i genitori Denis e Stefania, i fratelli Nico, Andrea, Mosè e altri parenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

