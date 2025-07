Lutto in FIGC | la malattia lo ha portato via

La FIGC è in lutto per la grave perdita: è venuto a mancare dopo aver combattuto a lungo con un brutto male. La notizia si è diffusa nelle scorse ore e ha suscitato dolore e commozione in tutti gli appassionati sportivi. Il dramma ha sconvolto l’intero territorio: la comunità è distrutta per la scomparsa di una figura che ha dato così tanto per lo sport e per il sociale. Purtroppo la malattia ha avuto il sopravvento, gettando nello sconforto i familiari, gli amici e tutti coloro che provavano per lui grande stima. Lunedì 14 luglio all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino è venuto a mancare all’età di 74 anni l’imprenditore Giancarlo Rostagno. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

