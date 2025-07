Martic, idea per l’Arezzo. Bucchi può avere il jolly.

di Luca Amorosi È ufficiale anche l’addio di Alessandro Capello. Anzi, un arrivederci, perché l’ lo ha ceduto al Vicenza in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Come anticipato già nei giorni scorsi, l’attaccante fa dunque il percorso inverso di Filippo De Col, il terzino classe 1993 arrivato proprio dai biancorossi. Da una parte, insomma, l’ ha inserito un altro tassello di valore per completare la retroguardia, che oggi è al completo anche se rimane in sospeso la situazione di Coccia, la cui eventuale partenza imporrebbe un ulteriore acquisto. Dall’altra, perde un elemento offensivo e il direttore amaranto Cutolo dovrà ora individuare un sostituto all’altezza per aumentare le scelte a disposizione di Bucchi nel reparto avanzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

