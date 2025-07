Mercato Juve nasce un vero asse con l’Al Ahli | non solo Nico Gonzalez i due club hanno parlato anche di un altro giocatore Novità

Mercato Juve, nasce un vero asse con l’Al Ahli: non solo Nico Gonzalez, i due club hanno parlato anche di un altro giocatore. Le novitĂ e le mosse. Tra la Juventus  e l’ Al Ahli  sta prendendo piede un vero e proprio asse, con i due club che sembrano aver intavolato trattative concrete. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club saudita potrebbe essere pronto a fare un’offerta per Nico Gonzalez: l’attaccante argentino, che non ha avuto molta continuitĂ nella scorsa stagione, è diventato un obiettivo concreto per i sauditi, che hanno giĂ avviato dei contatti con la Juve  per acquisirlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

