Anche la porta è stata blindata. La Vigor ha annunciato poche ore fa l’acquisto di 3 baby portieri: Taina, Novelli e Perini. Tutti classe 2007, tutti alla prima esperienza tra i grandi e qualche timore in merito c’è. Ad ogni modo la Vigor ha fatto la sua scelta e con coerenza la porterĂ avanti. Alcuni under potrebbero arrivare a preparazione in corso, nel frattempo un nuovo over è giĂ approdato nella spiaggia di velluto. Si tratta di Edoardo Pompilio appena annunciato dal club senigalliese. Il nuovo acquisto della Vigor è un difensore classe 2002 molto versatile. Pompilio ha parecchia esperienza nonostante la sua giovane etĂ e dalla sua una stazza notevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cresciuto nel Torino, ha giocato in Svizzera con il Lugano e in Lituania. Poi il ritorno in Italia. Vigor, ecco Pompilio per la difesa. Ha anche esperienza internazionale