Calciomercato Inter ecco la cifra richiesta dalla Dea | le parole di Xavier Jacobelli sulla trattativa con i bergamaschi

Calciomercato Inter, Xavier Jacobelli dice la sua sulle trattative dei nerazzurri e su quelle del calcio italiano: le parole. Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale e riportato da Tuttonapoli, ha offerto un’analisi sul momento del calciomercato in Serie A. Secondo il giornalista, l’ Atalanta difficilmente abbasserĂ le proprie richieste per Lookman, valutato 60 milioni di euro, rendendo complicate eventuali trattative, compresa quella imbastita per il calciomercato Inter. Jacobelli ha poi evidenziato come l’arrivo di campioni come Modric e De Bruyne possa rappresentare un importante valore aggiunto per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, ecco la cifra richiesta dalla Dea: le parole di Xavier Jacobelli sulla trattativa con i bergamaschi

