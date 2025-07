In Brianza l' ennesima auto cannibalizzata nella notte | i ladri colpiscono ancora

L’emergenza delle auto cannibalizzate non si ferma. Soprattutto a Monza, dove da inizio anno le auto smontate non si contano piĂą. Ed è verosimilmente durante la notte tra il 15 e il 16 luglio, che un’altra auto è stata letteralmente smontata, questa volta in via Gadda a Monza. Via i fanali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Incendio in una concessionaria a Marano nella notte: decine di auto distrutte, indagini in corso - Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull'incendio.

Ennesimo incendio nel cuore della notte, distrutte tre auto: indagano i carabinieri - TORRE SANTA SUSANNA - Tre auto sono state distrutte da un incendio che la scorsa notte (venerdì 25 aprile) si è verificato in via Galasso, nel pieno centro di Torre Santa Susanna.

Tragedia a Genova, 22enne travolta nella notte da un’auto muore in via Buozzi - ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale nella notte in via Buozzi. Una ragazza di 22 anni, Sara Marzolino, originaria di Reggio Emilia, ha perso la vita nella notte (11 maggio) a Genova dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

Auto a fuoco nella notte: 12 in un solo mese. E ora è allarme - E ora è allarme Tra mercoledì e giovedì, in via Guglielmo Marconi, in pieno centro storico l’ennesimo raid senza responsabili e apparentemente ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Salento: incendio auto, paura nella notte a Galatina - Notte di paura in via Noha, dove oggi 17 maggio 2025, una Citroen C4 è andata distrutta a causa di un ... Da quotidianodipuglia.it