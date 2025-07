Forze governative siriane si ritirano da Sweida

Le forze governative siriane si sono ritirate dall'intera provincia di Sweida, a maggioranza drusa, nel sud della Siria, come ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani e alcuni testimoni. Il ritiro delle forze governative fa seguito a un accordo di cessate il fuoco proclamato ieri. Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa ha annunciato nella notte il trasferimento "alle fazioni locali " della responsabilità di mantenere la sicurezza a Sweida, teatro di scontri che da domenica hanno causato più di 350 morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forze governative siriane si ritirano da Sweida

In questa notizia si parla di: forze - governative - sweida - siriane

Siria, l’esercito israeliano continua a colpire le forze governative di al-Sharaa - Il ministro della Diaspora israeliana, Amichai Chikli, ha invocato l'eliminazione del leader siriano The post Siria, l’esercito israeliano continua a colpire le forze governative di al-Sharaa appeared first on L'Identità .

#NEWS - #Israele-#Siria: Esercito israeliano: colpita l'area del palazzo presidenziale siriano Media siriani: attacco a #Sweida, a maggioranza drusa, dove le forze governative siriane si sono schierate nonostante gli avvertimenti da parte di #TelAviv. #Ue: 'Allar Vai su X

Forze governative siriane si ritirano da Sweida; Siria, Idf attacca nella regione di Latakia. Il presidente al-Sharaa accusa Israele: «Semina divisione; Forze governative siriane si ritirano da Sweida.

Forze governative siriane si ritirano da Sweida - Le forze governative siriane si sono ritirate dall'intera provincia di Sweida, a maggioranza drusa, nel sud della Siria, come ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani e alcuni testimoni. Si legge su ansa.it

Israele bombarda forze siriane a Sweida (sud) per proteggere i drusi - L'esercito israeliano ha attaccato i veicoli delle forze governative siriane nella regione di Sweida, a maggioranza drusa, per proteggere la minoranza religiosa. Lo riporta libero.it