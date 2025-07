Un incontro per riflettere sul futuro dell' Europa

Arezzo, 17 luglio 2025 – Un incontro per riflettere su un futuro dell'Europa all'insegna di giustizia, partecipazione e umanitĂ . Venerdì 18 luglio, alle 18.00, la Casa dell'Energia ospiterĂ una nuova tappa della rassegna Acli Life Festival con la presentazione del libro “Reform Europe - Rifondare l'Europa: radici solide per un nuovo domani” che offrirĂ un'occasione di confronto e dibattito con l'autore Mirco Giubilei. L'iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è organizzata dalle Acli di Arezzo con contributo della Fondazione CR Firenze per dar seguito a un percorso volto a stimolare l'assunzione di conoscenze e consapevolezzazze verso temi di stretta attualitĂ per promuovere una cittadinanza attiva, responsabile e critica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

