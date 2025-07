La trattativa è stata lunga e neanche semplice, dall’esito non scontato. Ma alla fine è arrivata la fumata bianca: Filippo Boccardi (nella foto) proseguirà il suo percorso all’ombra della Torre del Mangia. Per l’attaccante, la prossima, sarà la terza stagione con la maglia della Robur addosso, per la gioia dei tifosi, che nel tempo ne hanno potuto apprezzare le doti professionali e umane e che hanno quindi accolto la notizia del rinnovo del contratto con entusiasmo. Dall’altra parte, Boccardi, non ha mai nascosto il su attaccamento ai colori della Balzana, alla piazza e alla città , dichiarando in più occasioni che il suo desiderio era proprio quello di rimanere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur: arriva la conferma più attesa. Filippo Boccardi resta in bianconero