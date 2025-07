Il video della zebra in fuga allo zoo di Belgrado in Serbia | ci sono tre feriti

Il 16 luglio una zebra è fuggita dallo zoo di Belgrado, ferendo tre persone, tra cui un bambino. L’animale, in preda al panico, è stato poi recuperato ma questo nuovo incidente riapre il dibattito sull'esistenza stessa degli zoo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

