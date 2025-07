Pianti bavaglini e notti insonni | quando spuntano i primi dentini e perché è un evento memorabile

Per ogni genitore, l’arrivo dei primi dentini rappresenta una tappa emozionante e, spesso, impegnativa. È uno dei primi segnali visibili della crescita del neonato, ma porta con sé anche dubbi, notti insonni e la necessità di capire come affrontare questo cambiamento nel modo più sereno possibile. Ma quando spuntano i primi dentini?  La risposta varia da bambino a bambino, ma la scienza offre delle indicazioni certe. In genere, i primi dentini spuntano tra i 4 e i 7 mesi di vita, anche se in alcuni casi possono comparire già al terzo mese o tardare fino all’anno. Si tratta comunque di una finestra di normalità ampia: ogni bambino ha i suoi tempi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

