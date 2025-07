Meteo-ribaltone in arrivo Sottocorona | Situazioni di rischio Ecco dove

"Qualche nuvola in giro sull'Italia c'è". Parola di Paolo Sottocorona, il meteorologo che anche oggi è intervenuto a Omnibus per diffondere le ultime previsioni. Nel mirino, ha annunciato, si finiranno in queste ore soprattutto il Centro e il medio Tirreno. Al Nord, invece, non ci sarà "quella classica instabilità del pomeriggio, che invece prenderà in maniera anche molto forte l'Appennino centro-meridionale". L'esperto ha quindi suggerito di fare attenzione a chi abita nelle zone interne del Lazio, in Abruzzo, Molise e Campania, perché ci sono zone "già in giallo o in rosso". Colore, il secondo, che sta a indicare una quantità altissima di pioggia e che anticipa "situazioni di rischio". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meteo-ribaltone in arrivo, Sottocorona: "Situazioni di rischio". Ecco dove

In questa notizia si parla di: sottocorona - meteo - ribaltone - arrivo

Meteo fino al 1° maggio, Sottocorona: "Per una volta...". Previsioni clamorose - Un primo maggio senza una nuvola in cielo o quasi. Le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona per La 7 migliorano le ultime tendenze e martedì 29 aprile di "nuvole sull'Italia ce ne sono ben poche", spiega l'esperto.

Quando arriva il ciclone extratropicale e dove porterà piogge e temporali: le previsioni meteo di Sottocorona - Tempo ancora instabile per qualche giorno sull'Italia e, dopo una breve tregua, da metà settimana è atteso l'arrivo di un ciclone extratropicale.

Che caldo farà in Italia nei prossimi giorni: le tendenze meteo di Sottocorona - Nessun caldo africano per l’Italia in questi primi giorni di estate. Lo ha spiegato il meteorologo Paolo Sottocorona fornendo un aggiornamento sulle tendenze meteo di questo inizio giugno dopo i primi picchi di caldo.

Meteo-ribaltone alle porte. Sottocorona: Quando il crollo termico definitivo; Meteo, ribaltone termico? Giuliacci: quando arriva il freddo, la data; Previsioni meteo, torna la pioggia al Nord: ecco quando e dove.

Che tempo farà in settimana, anticiclone in arrivo ma niente caldo africano: le previsioni meteo di Sottocorona - L’aggiornamento sulle previsioni meteo di questa settimana del meteorologo Paolo Sottocorona. Lo riporta fanpage.it

Meteo-ribaltone in arrivo, Sottocorona: "Guardate cosa arriva dall ... - Cosa ci aspetta in questa settimana dal punto di vista del meteo dopo su week end caratterizzato da sole, caldo e un clima ancora estivo? Come scrive iltempo.it