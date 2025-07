LĂ dove due sere fa hanno sfilato i Dolce&Gabbana, cioè sul pons Aelius davanti a Castel sant’Angelo (nulla scriveremo delle corazze dorate sui peplum della presentazione ai Fori: la statuaria romana era altrettanto kitsch e vivacemente colorata, insomma per molti aspetti questa collezione era perfino filologica, per non dire i rimandi ai costumi di cartapesta e lucine di Danilo Donati della celeberrima sfilata ecclesiastica del “Roma” di Federico Fellini echeggiante nella collezione Alta Sartoria presentata martedĂŹ sera), a settembre arriverĂ l’Operacamion, benemerita iniziativa del Comune di Roma che fino a oggi ha portato gratuitamente la lirica, dal “Barbiere di Siviglia” a “Don Giovanni” nelle piazze dei municipi meno centrali toccando Primavalle e La Storta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Festa mobile a Castel sant’Angelo: dopo i D&G arriva l’Operacamion con “Tosca”