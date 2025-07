Oltre 50 i morti in incendio centro commerciale in Iraq

Sono oltre 50 i morti nell' incendio di un centro commerciale nella città irachena orientale di Kut. Lo hanno riferito fonti mediche. "Contiamo più di 50 morti, oltre a molti corpi non identificati", ha detto un medico. Un funzionario del dipartimento sanitario della provincia di Wasit ha stimato il bilancio delle vittime a 55, aggiungendo che la ricerca dei dispersi continua.

Centro commerciale in fiamme, almeno 55 morti. «Si cercano i dispersi»: il dramma nella città di Kut - Sono oltre 50 i morti nell'incendio di un centro commerciale nella città irachena orientale di Kut.

Iraq Oltre 50 morti in un incendio in un centro commerciale a Kut - Un funzionario del dipartimento sanitario della provincia di Wasit ha stimato il bilancio delle vittime a 55