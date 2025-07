Uccise il figlio di 2 anni e lo lasciò al supermercato il caso di Katalin Bradacs | Era capace di intendere

Katalin Bradacs è stata condannata in via definitiva: è la 48enne di origine ungherese ritenuta penalmente responsabile dell’omicidio del figlio di 2 anni Alex Juhasz. Lo aveva accoltellato in un casolare abbandonato per poi abbandonare il corpo in un supermercato di Perugia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

