Benevento furto in una attività commerciale al Rione Libertà

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe stata composta da cinque elementi la banda responsabile di un furto avvenuto la scorsa notte al Rione LibertĂ , a Benevento. I malviventi, con il volto coperto, si sarebbero introdotti attorno alle 3.30 in un esercizio commerciale di via Cocchia sottraendo la somma di circa 2000 euro in contanti e dileguandosi poi verso via Napoli. Le ricerche, una volta partito l’allarme, sono scattate subito da parte della Squadra Volante della Polizia, ma finora senza esito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, furto in una attivitĂ commerciale al Rione LibertĂ

