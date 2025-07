Sparatoria nella notte a Taranto | un morto e tre feriti tra cui il figlio della vittima

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpi di pistola nel rione Tamburi: la città sotto shock. La quiete serale di Taranto è stata spezzata da una sparatoria avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio. Il fatto si è verificato in via Machiavelli, nella zona nota come “case parcheggio” del rione Tamburi, alla periferia della città. Un uomo ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui, secondo le prime informazioni, anche il figlio della vittima. La dinamica ancora da chiarire. Secondo quanto emerso finora, la sparatoria sarebbe nata da uno scontro tra più persone, degenerato rapidamente quando è stata estratta un’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

