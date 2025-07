Le nuove produzioni originali di Netflix continuano a sorprendere per la loro capacitĂ di coinvolgere gli spettatori con trame intense e ambientazioni suggestive. Tra queste, “Untamed” si distingue come un thriller che combina un’ambientazione naturale mozzafiato con una narrazione ricca di suspense e mistero. La serie, composta da sei episodi, si apre con un evento sconvolgente: il decesso di una giovane donna che precipita da una scogliera nel parco nazionale di Yosemite. Il racconto si sviluppa attraverso le indagini condotte sul campo, mettendo in luce le complessitĂ di un ambiente selvaggio e imprevedibile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Netflix: il miglior thriller crime del 2025 grazie a un motivo sorprendente