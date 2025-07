Forza Italia attacca | Dal Pd solo chiacchiere e fango contro la Calabria e la Regione

Il coordinamento regionale di Forza Italia affonda il colpo contro il Partito Democratico calabrese, reo - secondo gli azzurri - di aver inscenato l’ennesima "operazione di facciata", con una riunione annunciata come "lunga e intensa" e conclusa con il solito comunicato contro la giunta regionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: forza - italia - attacca - chiacchiere

Carpi ridiscute la revoca della cittadinanza a Mussolini, questa volta la propone Forza Italia - Tre anni fa, durante la passata consigliatura, fece abbastanza rumore l'esito della votazione del Consiglio Comunale di Carpi sulla revoca alla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - FRIULI VENEZIA GIULIA - Ora è ufficiale. Si è aperta ieri (18 maggio) nel corso della verifica di maggioranza, la crisi politica nel centrodestra che governa la Regione.

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta è il riferimento anagrafico. «Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58», dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

Cosa ha detto Mario Boffo, ex ambasciatore italiano in Yemen e Arabia Saudita, sulla genesi della guerra in Ucraina. I diplomatici sono infinitamente più coraggiosi e corretti del 99% dei politici. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/le-vere Vai su Facebook

Forza Italia attacca: Dal Pd solo chiacchiere e fango contro la Calabria e la Regione; Dalla cittadinanza alla sanità , il «tormentone» estivo del dialogo Forza Italia-Pd; Non c'è pace sulla cittadinanza: ora nei partiti è tutti contro tutti.

Dazi, Forza Italia: obiettivo 0 per 0 impossibile. Le opposizioni: maggioranza divisa e fallimentare - Mentre si avvicina la deadline del 1° agosto, quando dovrebbero scattare i dazi Usa sui prodotti dell'Ue, il governo e i partiti di minoranza continuano a confrontarsi su quale strategia adattare come ... Secondo msn.com

Urbanistica Milano, centrodestra e M5S all'attacco: le richieste di dimissioni al sindaco - Il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte: "Siamo garantisti ma la ... Lo riporta affaritaliani.it