Tragedia al Giro della Valle d’Aosta | muore il giovane ciclista Samuele Privitera

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico incidente durante la prima tappa. Una terribile tragedia ha colpito il mondo del ciclismo giovanile. Samuele Privitera, 19 anni, originario della provincia di Imperia, è deceduto nella serata di mercoledì 16 luglio all’ ospedale Umberto Parini di Aosta, dove era stato ricoverato in condizioni critiche dopo una caduta durante la prima tappa del 61° Giro ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, una delle corse a tappe più prestigiose riservate agli under 23. Privitera avrebbe compito 20 anni il prossimo ottobre. Il suo sogno si è infranto a pochi chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia al Giro della Valle d’Aosta: muore il giovane ciclista Samuele Privitera

