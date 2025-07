Regionali centrodestra non sblocca lo stallo | resta il nodo Veneto

"Il vertice è andato benissimo", assicurava Matteo Salvini al termine dell'incontro tra i leader del centrodestra sul nodo delle regionali e non solo, tenuto ieri all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e durato oltre un'ora. ''C'è sintonia tra di noi, andiamo avanti fino alla fine della legislatura'', confermava Antonio Tajani, che però precisava:

Regionali, centrodestra non sblocca lo stallo: resta il nodo Veneto - "Il vertice è andato benissimo", assicurava Matteo Salvini al termine dell'incontro tra i leader del centrodestra sul nodo delle regionali e non solo, tenuto ieri all'ora di pranzo a Pal ... Da msn.com

Regionali, è stallo nella maggioranza. Giorgia non vuole rinunciare al Veneto - Non deve essere andato benissimo il vertice di maggioranza sulle regionali che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi e a cui è seguita una ferrea consegna del silenzio. msn.com scrive