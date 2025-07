Le valutazioni sui singoli saranno rimandate a più avanti, quando la Fiorentina tornerà dalla tournée inglese. Parole chiare da parte di Stefano Pioli, che i calciatori a disposizione vuole valutarli bene prima di lasciarli eventualmente andare. Messaggio per tutti. Da Sottil a Ikoné passando per una serie di esuberi che, almeno sulla carta, sono tali. Poi spetterà al campo e agli allenamenti l’ultima parola. Ma l’altro monito del nuovo tecnico gigliato è stato altrettanto chiaro: la rosa dovrà essere corta. O meglio, giusta. Doppi ruoli e niente più. "Preferisco essere in difficoltà per qualche partita e coinvolgere i giovani piuttosto che tenere fuori dieci calciatori dalle partitelle d’allenamento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le altre operazioni. Terracciano al Milan: ciao Firenze. Martinelli sarà il vice di De Gea