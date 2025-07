I nipotini chic del Pd perdono un altro ciclo

Il mio viaggio nel giornalismo comincia nell’era di Mani Pulite, quando arrestarono Mario Chiesa nel 1992 e nessuno sospettava che quello fosse l’inizio di una “rivoluzione giudiziaria” che avrebbe cambiato la mappa della politica italiana. La storia ama ripetersi, non so se le indagini sulla “connection dei grattacieli” innescheranno un altro Big Bang, ma unire i puntini tra ieri e oggi può aiutare a farsi un’idea. TrentatrĂ© anni fa il sistema politico era in crisi, ma niente faceva pensare al suo crollo, il debito pubblico galoppava, la Guerra Fredda era finita, il capitalismo aveva vinto, il muro di Berlino era caduto, le due Germanie si riunificavano e il Partito Comunista in Italia aveva tirato le cuoia insieme all’Unione sovietica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I nipotini chic del Pd perdono un altro ciclo

