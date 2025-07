Atletico Ascoli confermati Antoniazzi e Galbiati

Altre due conferme in casa Atletico Ascoli. Si tratta di due giovani che hanno già avuto modo di mettersi in evidenza la scorsa stagione. Il primo è l’esterno Alessandro Antoniazzi e il secondo il portiere Galbiati. Alessandro Antoniazzi infatti, indosserà la maglia dell’Atletico Ascoli anche nella prossima stagione. L’esterno mancino classe 2005 lo scorso campionato è sceso in campo in 26 occasioni. "Appena mi hanno contattato per rimanere un altro anno – ha ammesso – non ho esitato un attimo perché ritengo di essere in una società molto ambiziosa. Credo di essere in un club a me adatto perché l’Atletico è una società che cerca di migliorarsi giorno per giorno – ha concluso Antoniazzi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, confermati. Antoniazzi e Galbiati

Confermato l'Under Filippo Galbiati L'Atletico Ascoli ha confermato il portiere classe 2006 Filippo Galbiati. Galbiati nella scorsa stagione è sceso in campo in 7 occasioni in campionato e nella partita di Coppa Italia sul campo della Sambenedettese. Vai su Facebook

