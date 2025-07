Umbria Jazz 2025 | il programma di giovedì 17 luglio

Umbria Jazz si avvia a grandi passi verso il weekend conclusivo dell’edizione 2025. Oggi è la serata di Marcus Miller e di Jacob Collier. Ma prima di arrivare all’Arena Santa Giuliana, la giornata in musica è lunga e densa di appuntamenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: umbria - jazz - programma - giovedì

Umbria Jazz a Terni: “Ottima intesa per un grande evento nel 2026” - Umbria Jazz a Terni, lunedì cruciale per il futuro della manifestazione in città. IN mattinata, durante la seduta del consiglio comunale, il sindaco Stefano Bandecchi aveva annunciato che “l’edizione 2025 salterà”.

Umbria Jazz 2025, il programma di martedì 15 luglio - Samara Joy è una delle tante scoperte del direttore artistico Carlo Pagnotta. Che la volle al concerto pomeridiano del Brufani quattro anni fa, per promuoverla poi nel cartellone del teatro Morlacchi.

Terni, Stefano Bandecchi su Umbria Jazz: “Salta l’edizione 2025. Prossimo anno usciremo dalla mediocrità” - “Inventeremo un aggettivo diverso per Umbria Jazz”. Il sindaco Stefano Bandecchi durante la seduta del Consiglio comunale di oggi – lunedì 5 maggio - ha anticipato gli intendimenti dell’amministrazione comunale.

Umbria Jazz 2025, il programma di martedì 15 luglio https://ift.tt/9hpfUM8 https://ift.tt/OB4TXzH Vai su X

Il programma di lunedì 14 luglio UMBRIA JAZZ 2025: DOPO DIANA REEVS, STASERA SAMARA JOY E IL RITORNO DI GREGORY PORTER Prosegue la grande kermesse musicale di Umbria Jazz a Perugia: all’Arena Santa Giuliana questa sera si esibisce Vai su Facebook

Umbria Jazz 2025, si inizia a fare sul serio: il programma di venerdì 11 luglio; Umbria Jazz 2025, si inizia a fare sul serio: il programma di.venerdì 11 luglio; Concerto, il jazz giovane incontra l'arte contemporanea.