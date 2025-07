Borsa | Asia in rialzo future Europa e Usa positivi Tokyo +0,6%

Listini di borsa in rialzo in Asia e nel Pacifico mentre proseguono le trattative sui dazi con gli Usa in vista della scadenza dei 1 agosto fissata dal presidente Usa Donald Trump. Tokyo ha guadagnato lo 0,6%, Taiwan lo 0,31%, Seul lo 0,02% e Sidney lo 0,9%. Ancora aperte Hong Kong (+0,19%), Shanghai (+0,31%), Mumbai (-0,11%) e Singapore (+0,52%). Positivi i future sull'Europa e su Wall Street in attesa di una serie di dati marco americani. Rialza la testa il dollaro, che passa di mano a oltre 0,86 euro, a 148,76 yen e a quasi 0,75 sterline. Poco mosso il Bitcoin a 118.400 dollari, mentre cede l' oro (-0,17% a 3,329,18 dollari l'oncia) a differenza del greggio (Wti +0,18% a 66,49 dollari al barile) e del gas naturale (+0,26% a 34,9 euro al MWh). 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: Asia in rialzo, future Europa e Usa positivi, Tokyo +0,6%

