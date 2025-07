Guardia di Finanza il maresciallo maggiore Luigi Piacentini compie 90 anni | visita del comandante provinciale

Nella giornata di ieri, il Comandante Provinciale, Col. t.ST Gianluca Angelini, accompagnato da una rappresentanza di militari in servizio alla sede di Parma e da alcuni soci dell’Associazione Nazionali Finanzieri d’Italia, ha fatto visita al Maresciallo Maggiore Aiutante cariche speciali Luigi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: maresciallo - maggiore - luigi - visita

Carabinieri in lutto, addio al Maresciallo Maggiore Luciano Perrone - Ancora un lutto tra le fila dell’Arma irpina. Si è spento, all’età di 57 anni, il Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, già Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo.

Summonte si ferma per l'addio al Maresciallo Maggiore Luciano Perrone - Un silenzio profondo ha avvolto Summonte in seguito alla scomparsa del Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, punto di riferimento per l’intera comunità , Comandante della Stazione di Ospedaletto d'Alpinolo.

Ospedale D'Alpinolo, l'ultimo saluto al Maresciallo Maggiore Luciano Perrone - Un lungo applauso e un silenzio carico di commozione hanno accompagnato, questa mattina, l’ultimo saluto al Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, spentosi a 57 anni dopo una malattia affrontata con coraggio e dignità .

Antonio Marieni di Luigi e di Maddalena Bellasio, nacque il 19 novembre 1837 a Bergamo; nel nutrito medagliere dell’immagine del monumento funebre spicca la medaglia commemorativa (la prima a sx) per le campagne per l’indipendenza italiana recante tr Vai su Facebook

Il maresciallo maggiore Luigi Piacentini compie 90 anni. Festa con il comandante provinciale della guardia di finanza di Parma; Accessi abusivi ai registri investigativi, condannati ex maggiore e maresciallo dei carabinieri; Nel ‘Giardino dei Giusti’ di Acerra il ricordo del maresciallo eroe Luigi Cortile.

Il maresciallo maggiore Luigi Piacentini compie 90 anni. Festa con il comandante provinciale della guardia di finanza di Parma - ha fatto visita al maresciallo maggiore aiutante cariche speciali Luigi Piacentini, residente a Parma ed ai suoi familiari, per festeggiare insieme i suoi 90 anni. Segnala gazzettadiparma.it

Il maresciallo Cortile tra i “Giusti delle Nazioni” allo Yad Vascem - Foto GdF COMMENTA E CONDIVIDI 16 ottobre 1943, una data tragica per gli ebrei romani e non solo. Riporta avvenire.it