Health Qigong è disciplina che promuove il benessere psicofisico Zaffelli cerca gloria ai campionati mondiali

Da lunedì a domenica 27 si svolgerà a Vancouver, in Canada, l’11ª edizione dei campionati mondiali di Health Qigong, evento importante a livello internazionale per questa disciplina che unisce movimenti armonici, respiro e consapevolezza per la promozione della salute e del benessere psicofisico. L’Italia sarà rappresentata da un solo atleta, Paolo Zaffelli, 52 anni, allievo del gran maestro Xu Hao, insegnante di Taijiquan e Health Qigong a Reggio e provincia. Unico dunque a rappresentare la Italy Health Qigong Association (IHQA), Zaffelli porterà in gara l’esperienza maturata in anni di pratica e insegnamento, testimoniando l’evoluzione e la diffusione nazionale della disciplina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

