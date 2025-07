Presidente Petro | ‘la Colombia deve uscire dalla Nato’

''la relazione con l'Europa non può più passare attraverso governi che tradiscono il loro popolo e stanno aiutando a lanciare bombe sui bambini''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Presidente Petro: ‘la Colombia deve uscire dalla Nato’

Ex ministro Esteri Colombia Leyva accusa Presidente Petro: "Ha partecipato ad un'orgia con droga e prostitute a Firenze nel luglio 2022, si dimetta" - Quella che doveva essere la celebrazione di una vittoria elettorale, sarebbe degenerata in un'"orgia di potere, droga e corruzione morale", ha raccontato Leyva L'ex Ministro degli Esteri Álvaro Leyva ha inviato una lettera al presidente colombiano Gustavo Petro, accusandolo di aver partecipat

Colombia, presidente Petro: “Uribe è vivo, ora rintracciare i mandanti” - Sgomento in Colombia per l’attentato che ha colpito il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle elezioni presidenziali del Paese del prossimo anno.

Petro: la Colombia deve uscire dalla Nato, non c'è altra strada - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato durante la Conferenza internazionale su Gaza conclusasi oggi a Bogotà che il suo Paese cesserà di essere l'unico partner globale latino- Si legge su msn.com

CAOS COLOMBIA/ Petro e quella “pace totale” che rafforza i guerriglieri - La strategia della Paz Total di Petro in Colombia presenta risultati contrastanti. Segnala ilsussidiario.net