Atletica presentata nella sede di Confcommercio la classica dell’Acquadela Il via domani alle 21 da Piazza della Pace Casaglia-San Luca la corsa sotto le stelle

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: la Casaglia-San Luca, giunta alla quarantunesima edizione, è pronta. La suggestiva gara di 10,2 chilometri, organizzata dall’ Acquadela, che compie 60 anni, è in programma domani alle 21. Un evento entrato nel cuore dei bolognesi e non solo, come conferma il tutto esaurito a livello di iscrizioni già prima dello start. Il percorso è consolidato: partenza da Piazza della Pace, salita verso Casaglia, passaggio davanti alla basilica di San Luca e poi la discesa. "Superati i cinquecento iscritti – spiega Giorgio Rizzoli, presidente dell’Acquadela – c’era un margine per inserire ulteriori partecipanti che avevano già fatto richiesta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

