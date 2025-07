ChatGPT il Record Mode sblocca le trascrizioni anche per i Plus | utile per riunioni e brainstorming

Per ora è attivo solo per l’app di ChatGPT su macOS. La funzione registra quello che sente, compreso il contenuto riprodotto dal Mac, e poi crea un sunto con i punti fondamentali, che può essere anche interrogato nel dettaglio. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - ChatGPT, il Record Mode sblocca le trascrizioni anche per i Plus: utile per riunioni e brainstorming

In questa notizia si parla di: chatgpt - record - mode - sblocca

ChatGPT, il Record Mode sblocca le trascrizioni anche per i Plus: utile per riunioni e brainstorming; ChatGPT ora ha un abbonamento da 200 dollari al mese per gli utenti Pro; Jailbreak ChatGPT: l'incredibile metodo per sbloccare l'AI.

Sblocca ChatGPT in Italia con NordVPN: testata al 100% - Punto Informatico - Dopo il blocco di ChatGPT in Italia si sente spesso parlare di soluzioni per accedervi nonostante le restrizioni. Si legge su punto-informatico.it

Più AI per le imprese: Microsoft “sblocca” ChatGPT per i clienti ... - Più AI per le imprese: Microsoft “sblocca” ChatGPT per i clienti Azure Da Davos la Casa di Redmond non annuncia acquisizioni ma allarga l’accesso a ChatGpt ai clienti del suo cloud Azure. ilsole24ore.com scrive