E' stata la " Due Giorni Centinarolese ", organizzata dall'Asd Centinarolese richiamando tanto pubblico, a scandire l'ultimo weekend degli Allievi della Scd Alma Juventus Fano di ciclismo (foto). I ragazzi dei diesse Gabriele Gorini e Filippo Beltrami hanno dapprima affrontato, nella giornata di sabato, la faticosa 4ª Cronoscalata al Monte Giove. Youssef Dahani ha ottenuto un buon decimo posto in una gara vinta da Gioele Tentoni della Fiumicinese, mentre il compagno di squadra Kevin Piccioli è riuscito tenacemente a portare a termine la prova nonostante il ritardo accumulato per la sfortunata caduta avvenuta proprio alla partenza per il salto della catena.

Dahani a testa alta . Piccioli sfortunato