Non bisogna mai sfidare l' ira dei miti

A scanso di equivoci, prima che la "polizia del pensiero" e le brigate politicamente corrette scendano in campo contro di noi, preciso che Libero – ovviamente – non sostiene la caccia all'uomo né la vendetta privata. Ciò detto, si fa presto a sbraitare – come faranno subito e immancabilmente le anime belle della sinistra – contro l'ingegnere romagnolo, papà di una ragazza di 15 anni e di un ragazzo di 17 anni, divenuto protagonista della storia che oggi vi racconta il nostro giornale. La ragazza sarebbe stata insultata, e il fratello – intervenuto per difenderla è stato accoltellato da un 17enne di origini nordafricane.

