da oggi su netflix un omicidio tra le montagne una donna misteriosa e una trama avvincente con un ottimo protagonista

A natomia di una (finta) caduta tra la natura selvaggia di un parco nazionale americano, un agente federale problematico e affascinante alle prese con i suoi demoni: tutto questo è Untamed. L a miniserie in 6 episodi, da oggi disponibili in streaming su Netflix, conquista fin dalle prime sequenze grazie a una trama originale e un ritmo capace di inchiodare lo spettatore alla sedia fino alla fine. Il merito è sia dell’ottimo Mark L. Smith, sceneggiatore da Oscar per The Revenant sia per il perfetto Eric Bana nel ruolo della vita. Cosa vedere su Netflix a luglio 2025: 10 titoli tra serie e film X Leggi anche › 10 film e serie tv da vedere su Netflix a luglio Untamed, la trama della miniserie in 6 episodi dal 17 Luglio su Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

